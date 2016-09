Kret naar topvijf Wetenschapstalent

LEIDEN - Mariska Kret zit bij de laatste vijf wetenschappers die kans maken om Wetenschapstalent 2016 te worden.

Kret (1982) is neuropsycholoog en onderzoekt hoe mensen via non-verbale kanalen hun emoties uiten. De verkiezing wordt georganiseerd door tijdschrift New Scientist. De prijsuitreiking is op 22 september. Historicus Karwan Fatah-Black haalde de laatste vijf niet.