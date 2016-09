Chileense ballingen vonden democratie in West-Europa

Foto AFP Het graf van een slachtoffer tijdens de Chileense staatsgreep.

LEIDEN - De ballingen die naar aanleiding van de bloedige staatsgreep in het Zuid-Amerikaanse land Chili op 11 september 1973 naar West-Europa vertrokken, zorgden ervoor dat het land in 1990 weer een democratie werd. Dat blijkt uit het proefschrift van onderzoekster Mariana Perry van de Universiteit Leiden. Ze promoveerde dinsdag.

Na de staatsgreep was het land een dictatuur onder generaal Augusto Pinochet. Chilenen, vooral die met linkse opvattingen, vluchtten in deze periode massaal naar Europa. Daar matigden hun politieke opvattingen, concludeert Perry.

Aanvankelijk trokken de naar schatting 200.000 Chilenen naar Moskou, Oost-Berlijn of andere plekken in het Oostblok waar de staatsinrichting van linkse aard was, maar langzamerhand kwamen ze erachter dat het communisme in de praktijk erg hardvochtig was, zo blijkt uit Perry’s proefschrift.

Daarom besloten veel Chilenen alsnog naar West-Europese landen te gaan, waaronder Nederland. Hier maakten ze kennis met democratische waarden zoals coalitievorming. Ballingen, onder wie vier uit Nederland, vormden na terugkeer in 1990 een nieuwe regering in Chili.