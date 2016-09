’Prachtig: zoveel koren op één dag bijeen’

foto maarten baanders Kerkkoor De Lofstem is te horen op de Korendag Sassenheim.

Op zaterdag 8 oktober vindt de eerste Korendag Sassenheim plaats. Het bestuur van Kerkkoor De Lofstem heeft de organisatie op zich genomen. ,,Ik had al korendagen meegemaakt, onder andere in Monnickendam”, zegt dirigent George Germans. ,,Er was veel enthousiasme. Ik vroeg het bestuur ook voor onze regio zo’n dag te organiseren.”

Door Maarten Baanders - 14-9-2016, 7:51 (Update 14-9-2016, 7:51)

,,Ik was meteen voor”, zegt Jantine Berkhout. ,,Maar we merkten al gauw dat het veel werk was.”

,,De KCZB, de Koninklijke Christelijke Zangers Bond, steunde ons”, vertelt Siep Eisenga. ,,Die organiseert korendagen...