Kunstroute Zoeterwoude: langs twintig plekken in twee dorpen

ZOETERWOUDE - Ongeveer zestig kunstenaars zijn dit weekeinde te bezoeken tijdens de vijfde kunstroute van Zoeterwoude.

13-9-2016

Wil van Leeuwen, voorzitter Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude, noemt Zoeterwoude graag een kunstenaarsdorp. ,,Ongeveer zestig kunstenaars gaan straks de kunstroute bepalen. Het aantal disciplines is ongelofelijk gevarieerd. We kennen in Zoeterwoude ook een groots verleden van kunstenaars. Mensen als Kamerlingh Onnes, Hendrik Valk en Bram en Geert van Velden zijn wereldberoemd en afkomstig uit Zoeterwoude. Landschapsschilders van onder andere de Haagse School vonden vaak inspiratie in ons mooie Zoeterwoude. Wat dat betreft is de kunstroute gewoon een prachtige traditie. Het bepaalt daarmee de cultuur van Zoeterwoude. Dat is nu precies waar de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude zich graag voor inspant. Kunst verbindt, is mijn vaste overtuiging. En wat is er harder nodig dan dat in deze tijd.”

Er is van alles te zien, op zo’n twintig plekken, van schilderij tot sculptuur, van theater tot keramiek, van kettingzaag tot fotografie en nog veel meer. Ook het muziekaanbod is gevarieerd, van jazz tot klassiek, van folk tot improvisatie, van kijken en luisteren tot zelf meedoen in workshops voor jong en oud. Er is een workshop slagwerk onder leiding van Jonas Linneman en een muziekworkshop voor kinderen. Verspreid over de locaties in Dorp en Rijndijk zijn er nog optredens van tal van andere muzikanten. Ook zal er op het orgel gespeeld worden en zullen leerlingen van stichting MOL optreden in de Meerburgkerk.

Vorige kunstroutes in Zoeterwoude trokken gedurende het weekend meer dan duizend bezoekers. De opening is zaterdag om 10.00 uur in de Meerburgkerk, Zoeterwoude-Rijndijk. Na de opening kan men direct in de kerk het werk van zo’n veertien kunstenaars bewonderen.

