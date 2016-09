Maar het zwembad blijft dicht

Foto Hielco Kuipers Tropische temperaturen en een strakblauwe lucht. Maar de poorten van het Prins Willem-Alexanderbad in Koudekerk blijven gesloten.

LEIDEN/REGIO - Op veel plaatsen in de regio ligt het zwemwater rimpelloos de brandende zon te weerkaatsen. Voor alle pure openluchtbaden in de regio zit het seizoen er definitief op.

Door Ruud Sep - 14-9-2016, 7:00 (Update 14-9-2016, 7:00)

In Leiden werd het seizoen van openluchtzwembad De Vliet op initiatief van de vrijwilligers nog met twee weken verlengd, maar sinds afgelopen zaterdag zit ook daar de poort echt op slot. Meer zat er echt niet in, meldt een woordvoerder van de gemeente. ,,We gaan met zijn allen de komende tijd kijken...