Oogvereniging, afdeling Leiden: blind rennen, tandemfietsen en showdown

Foto Hielco Kuipers Het organisatieteam van de sportthemadag.

LEIDEN - Zelf maken de leden van de Oogvereniging, afdeling Leiden en omstreken er wel eens grapjes over. ,,Ik doe aan running blind’’, zegt voorzitter Rik Wouters. ,,Dat is hardlopen aan een touwtje.’’

Door Annet van Aarsen - 13-9-2016, 17:55 (Update 13-9-2016, 17:55)

Wouters weet als geen ander hoe belangrijk het is voor blinde en slechtziende mensen om mobiel te zijn en te kunnen sporten. De Leidse afdeling van de Oogvereniging heeft daarom zaterdag 17 septembereen themadag 'Sport en Mobiliteit' in hotel Het Haagsche Schouw. ,,Dat is de dag dat de Nederlandse sportweek begint.’’

De deelnemers - ook niet-leden zijn welkom - kunnen die dag twee workshops volgen: naast running blind bijvoorbeeld tandemfietsen, wandelen, bowlen en showdown, een soort kruising tussen tafeltennis en air-hockey.

,,Ik zie zelf niet zo veel’’, zegt Rik Wouters. ,,Drie procent. Maar ik heb een hoop lol in het leven. Kom het huis uit, dat is zo belangrijk!’’

Hij hoopt dat er minstens 180 mensen naar de themadag komen. Dat moet makkelijk haalbaar zijn. De Leidse afdeling van de Oogvereniging heeft zo een paar honderd leden. ,,Maar het zijn juist de niet leden die we óók willen bereiken.’’ Ongeveer twee procent van de bevolking is blind of slechtziend.

,,Ik zie acht tot tien procent’’, zegt medeorganisator Roel Beck. Vroeger was hij een fervent wielrenner en later heeft hij ook fanatiek gemountainbiket. Nu kan hij niet meer alleen op een fiets stappen, dat zou te gevaarlijk zijn. ,,Volgende week krijg ik een racetandem’’, aldus Beck. Niet dat hij de afgelopen tijd achter de geraniums heeft gezeten. ,,Ik loop ook hard. En ik geef spinningles.’’

Voor running blind krijgen de sportieve leden van de Oogvereniging steun van Leiden Road Runners. Voor tandemfietsen komt die hulp van wielervereniging Swift. ,,Je hebt nu eenmaal wel een buddy nodig’’, aldus Beck.

Volgens Rik Wouters is de eerste drempel het moeilijkst om aan de slag te gaan met sporten. ,,Het is een vertrouwenskwestie. Je moet er op vertrouwen dat iemand je niet laat vallen, of tegen een boom laat oplopen. Als dat vertrouwen er eenmaal is en je raakt op elkaar ingespeeld, dan is het heerlijk.’’

Cees Zwanenburg, ook in het organisatieclubje van de themadag, heeft zich vooral toegelegd op bowling. ,,De boarding gaat in de regel omhoog, zodat de bal niet in de goot terecht komt’’, zegt hij. ,,Maar er zitten ook blinde mensen in mijn clubje die zonder boarding precies het midden weten te houden.’’ Hij kan zich nu al verheugen op een nieuwe activiteit, die binnenkort op het programma staat. ,,We gaan vanaf 21 september beginnen met zeilen.’’

Wie zaterdag mee wil doen met ’Sport en Mobiliteit’ (kosten 7,50 euro) kan zich melden via 06-28417897. Meer info: www.oogvereniging.nl