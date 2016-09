’Persoonlijk belang weegt zwaarder’

DEN HAAG - Volgens de reclassering is er een risico dat Frank van E., de 51-jarige voormalige penningmeester van de Waalse Hervormde Gemeente in Leiden, de benen neemt als hij zijn strafproces in vrijheid mag afwachten.

Door Annet van Aarsen vervolg van voorpagina - 13-9-2016, 18:25 (Update 13-9-2016, 18:25)

Maar de rechter zei gisteren dat ,,op een gegeven moment de persoonlijke belangen van een verdachte zwaarder gaan wegen’’. Van E., die ervan wordt verdacht dat hij ruim 1,8 miljoen euro heeft verduisterd van de Waalse kerk, werd in juli 2015 opgepakt in Kroatië en in...