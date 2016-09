Voor alumni staat de Deur altijd open

Eelkje Colmjon Burgemeester Henri Lenferink. Burgemeester Henri Lenferink

LEIDEN - Het LUF en het alumnibureau van de Universiteit Leiden werken sinds een week vanuit één pand. Voor dit doel is het ’Alumni Huis’ aan het Rapenburg 68 in Leiden de afgelopen maanden uitgebreid gerenoveerd. De vloer kreeg witmarmeren tegels, zoals dat een pand aan het Rapenburg past. De wanden werden geschilderd in een stemmig bordeaux-rood. Een klein binnenplaatsje werd handig bij het gebouw getrokken om ruimte te maken voor een gietijzeren spiltrap, die de drie bouwlagen met elkaar verbindt.

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 20:31 (Update 13-9-2016, 20:31)