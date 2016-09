Kleine tuintjes, groot succes

foto robert steenbergen De buurttuintje bij Ons Buiten.

LEIDEN - Het idee om kleine stukjes grond voor een korte periode te verhuren, blijkt een groot succes op het complex van volkstuinvereniging Ons Buiten. De proeftuintjes, voor mensen die willen uitproberen of ze groene vingers hebben, zijn vrijwel allemaal bezet. ,,Er is een grote vraag naar’’, concludeert Irma de Graaff, van de commissie buurttuinen.

Door Loman Leefmans - 14-9-2016, 9:04 (Update 14-9-2016, 9:04)

Ons Buiten is de naam van het enorme tuincomplex in Leiden-Noord tussen de Hoven en de Slaaghwijk. De gemeente had begin deze eeuw het plan opgevat om dwars over het terrein een fietspad aan te leggen tussen beide buurten. Mede door weerstand vanuit de volkstuinvereniging kwam het fietspad er niet. Het leverde de lokale overheid een schadepost van circa vier ton op en Ons Buiten hield een strook onbestemde grond over. Daarvoor werd het idee geopperd om het in buurttuintjes op te delen.

,,De tuinen zijn hier ongeveer 300 vierkante meter groot en hebben vaak een huisje erop. Dat is voor veel mensen te groot of te duur, als er een voor overname vrij komt’’, aldus De Graaff. ,,Daarom hebben we stukjes van 35 tot 40 vierkante meter gemaakt die voor een periode van één jaar worden verhuurd. Voor groente, fruit en bloemen; ze staan er nu leuk bij.’’

Het systeem van de proeftuintjes ging in april van start en binnen korte tijd was 90 procent verhuurd. Binnenkort gaat De Graaff en haar commissie inventariseren wie er een tweede seizoen á honderd euro aan vast wil knopen en wie een jaar tuinieren wel voldoende vindt. De vooruitzichten zijn goed en de kans is aanzienlijk dat de volle honderd procent volgend jaar bezet is, alle veertig proefstrookjes dus. De inschrijving daarvoor stopt op 1 november. De Graaff geeft ruiterlijk toe dat de mate van succes niet was te voorzien. ,,Het was voor ons óók even uitvinden hoe het gaat, maar de vraag naar kleine stukjes is blijkbaar groot.’’