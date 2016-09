T. rexbier, met een pittige bite

foto: leidsch dagblad Bierbrouwer JW Fukkink (links) en Lambert Vos van het Stadsbrouhuis presenteren het Leidse T. rexbier.

LEIDEN - Het Stadsbrouwhuis en de Leidsche Bierbrouwerij presenteren woensdag ’een bier met een bite’: T.rexbier, met op het etiket het logo van de tentoonstelling ’T. rex in Town’ in het Pesthuis. Na een gezamenlijk ’eerste glas’ van de Leidse horecaondernemers in het Stadsbrouwhuis is het bier vanaf vrijdag verkrijgbaar in de meeste Leidse cafés en restaurants.

Door Wilfred Simons - 14-9-2016, 10:22 (Update 14-9-2016, 10:22)

Het Leidse T. rexbier is een initiatief van het Sint Stevens-biergilde, het collectief van Leidse bierbrouwers dat twee jaar geleden werd opgericht om van Leiden weer een bierbrouwersstad te maken. Brouwer Peter Slotboom bedacht een recept met dennentoppen (’een boom die er tijdens de T. rex al was’) en peper (’voor de bite’). Bierbrouwer JW Fukkink van de Leidsche Bierbrouwerij stelde zijn ketels ter beschikking en het eindresultaat is duizend liter bier, in pijpjes en flessen van 750 centiliter.

Het T. rexbier is, zoals Fukkink het omschrijft, een zacht, kruidig, amberkleurig bier geworden met karamel als hoofdsmaak en een ’lichte prikkeling in de afdronk’. ,,Daar zorgt de peper voor.’’ Het heeft een alcoholpercentage van 5,5 procent, iets zwaarder dan pils.

Tijdens een kleine proeverij in de Leidsche Bierbrouwerij verschilden de brouwers gistermiddag van mening over de vraag of het T. rexbier vooral dorstlessend is, of eerder een goede begeleider van een maaltijd. Fukkink denkt dat de liefhebber er wel een tweede glas van op kan, Vos proeft dat het bier goed samengaat met een lichte geitenkaas. Ze zijn het er in elk geval over eens dat het niet zo koud gedronken moet worden als pils. ,,Zeven tot negen graden is er het beste voor.’’

De presentatie van het T. rexbier is het eerste moment dat Lambert Vos zijn Stadsbrouwhuis aan de Aalmarkt 1 onder de aandacht kan brengen. De afgelopen maanden is daar hard gewerkt aan een ’brew pub’, een restaurant annex brouwerij, waar de smaak van de maaltijden wordt aangepast aan het bier dat op dat moment op de tap staat. In oktober moet het Stadsbrouwhuis volop gaan draaien.