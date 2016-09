De ommekeer van de Grote Optocht

Archieffoto Hielco Kuipers Linksom of rechtsom de optocht lopen, het blijkt verschil te maken.

Daar zaten ze dan, met zijn tweeën, al uren lang te wachten op de optocht die maar niet langskwam. Een krant was meer dan welkom bij de twee jongemannen voor de pomp op het Leidse Levendaal.

Door Marijn Kramp - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Elk jaar loopt het Leidsch Dagblad voor de optocht uit. Om kranten uit te delen. ’Heeft u wat te lezen tijdens de gaten in de optocht’, zeggen we er dan bij. Een beetje ontzetvierder weet dat we daarmee een open zenuw raken. Want de gaten in de optocht, en dan vooral het klagen over de gaten, is net zo’n onmisbaar onderdeel van de 3 oktoberfolklore als de hutspot, reveilll-je en de haring en wittebrood. We houden ervan de gaten te haten.

En dat bleek vorig jaar maar al te duidelijk. Toen moesten we er het zinnetje ’als er althans gaten zijn’ aan toevoegen. De optocht liep namelijk voor het eerst sinds mensenheugenis andersom. Doel van deze grote ommekeer was het dichten van de gaten in de optocht.

Linksom of rechtsom, een leek zou denken dat dat voor de gaten niet uit maakt. Maar leken zijn het natuurlijk niet bij de 3 October Vereeniging.In een voor mij onnavolgbare logica had de optochtcommissie bedacht dat een optocht die met de klok mee loopt veel soepeler doorstroomt, en bovendien ietsje korter is.

Ik had er eerlijk gezegd een hard hoofd in. En ik was ook zeer benieuwd of deze grote ommekeer tijdig tot de hoofden van de feestvierders zou doordringen. Want wat na een paar jaar meelopen het meest opvalt, is dat veel mensen elk jaar op dezelfde plek naar de optocht kijken. Van de ongeduldigen in de bocht van de Fruinlaan en de Rijndijk tot aan de ouderen voor zorgcentrum Lorentzhof aan toe. Iedereen heeft zijn eigen, soms zelfs zwaar bevochten, plek bemachtigd in de afgelopen decennia. En plots gooit nota bene de 3 October Vereeniging, de hoeder van de ontzettraditie,de looprichting om.

Ik verwachtte een revolte, een boze menigte die voor het stadhuis zwaaiend met rood-witte sjaaltjes en herrie makend op hun hutspotpan de burgemeester zou dwingen om in te grijpen. Maar het voltrok zich net zo onopvallend als het vertrek van de Spanjaarden.

Vandaar de zorg: was het nieuws van de grote ommekeer wel doorgedrongen? Vol verwachting togen wij vorig jaar naar ons nieuwe optochtvertrekpunt: de kruising Lammenschans en Zoeterwoudse Singel. Bij café De Tregter aan de Herenstraat stond het zwart van de mensen. Een goed begin dus. En zo bleef het. Tot en met de Breestraat stond het als vanouds rijen dik. Daarna werd het leger. Op die paar mensen na, zoals de twee jongemannen voor de pomp, die niet op de hoogte waren van de grote ommekeer, was er weinig publiek meer. Het nieuws van de ommekeer was goed doorgedrongen.

En het moet gezegd: gaten in de optocht waren er nauwelijks. De feestelijke stoet trok veel sneller door de stad dan voorheen. Dat leidde ook al tot een nieuwe variant op de Leidse gaten-klaagzang waar we nog jaren mee vooruit kunnen. Namelijk: ’Wat was ’ie kort dit jaar. Mei-eid, hij was voorbij voor ik ur errug in had.’ Voor herhaling vatbaar dus. Dit jaar loopt de stoet wéér met de klok mee.

Namens de 3 October Vereeniging en het Leidsch Dagblad wens ik u een goed ontzet!