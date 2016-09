Minikoraal in gebarentaal

Archieffoto/Foto LD Boven: het Minikoraal. Inzet: Marian de Vroome (links) en Marja Bergman gebaren ’3 oktober’.

3750 Kinderen uit Leiden en omstreken vormen op donderdagmiddag 29 september een groot koor. Op de Garenmarkt wordt dan voor de 24ste keer het Minikoraal gehouden. Dit keer zingen de leerlingen uit groep 7 en 8, naast alle gouwe ouwe nummers, een nieuw liedje: Leiden ontSpanje. De cd met dit lied is te koop bij het servicepunt van de 3 October Vereeniging.

Door Janneke Dijke - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Een fictieve haring boven je mond hangen, in een onzichtbare pan stampen, op je (witte) kraag wijzen en vervolgens een snijbeweging op je hand maken. Wat we aan het doen zijn? We zingen het lied ’Haring, hutspot, wittebrood’ in gebaren.

Wie goed oplet tijdens het Minikoraal, ziet mensen deze gebaren uitvoeren. Het zijn leerkrachten van Auris De Weerklank, een basisschool voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en slechthorende kinderen. ,,Als er leerlingen bij zijn die het niet goed kunnen volgen, ga ik gebaren.Voor slechthorende kinderen is het, in combinatie met alle andere geluiden, anders niet goed te verstaan.’’

Aan het woord is Marja Bergman, rasechte Leidse en leerkracht op De Weerklank. Ze gaat elk jaar mee naar de Garenmarkt, vrije dag of niet. Collega Marian de Vroome is al net zo enthousiast. Samen willen ze best even voordoen hoe je ’3 oktober’ gebaart.

Op De Weerklank worden er bij de kleuters voor alles gebaren gebruikt. ,,Als ze ouder worden en beter leren praten, groeien de gebaren er vaak uit’’, vertelt Bergman. Maar dat is niet altijd zo. ,,Ik heb twee slechthorende jongens in de klas’’, zegt leerkracht Daphne Wolf. ,,Bij rumoer gebruik ik het vaak als ondersteuning.’’

Aula

Hoewel er op De Weerklank veel leerlingen van buiten Leiden zitten, wordt 3 oktober uitgebreid gevierd. In de weken voor Leidens Ontzet begint de dag steevast in de aula met het zingen van een aantal 3 oktoberliederen mét gebaren. Bergman: ,,Dat doen we vooral bij de populaire liedjes zoals het Geuzenlied, La, la, la, Leiden, Haring, hutspot, wittebrood en Pieter van der Werf.’’ Bij de oudere liederen als ’Merck toch hoe sterck’ gebeurt dat niet. Wolf: ,,Dat is niet te doen.’’

Of het door de gebaren komt of niet, de populairste liedjes zitten in het geheugen van groep 8 gegrift. Vier jongens die zich echte Leidenaars noemen (sommigen zijn in het ziekenhuis in Leiderdorp geboren) verheugen zich op het Minikoraal. Max Callenbach: ,,Haring, hutspot, wittebrood is mijn lievelingsliedje, omdat daar het hele verhaal van 3 oktober in zit.’’ Liam Marx’ voorkeur gaat uit naar het liedje Pieter van der Werf. Het is fijn als er gebaren bij gemaakt worden, vindt Selman Makwarela. ,,Dan begrijp je wat diegene bedoelt.’’ Sohaib Atmani kijkt vooral uit naar het optreden van ’die man met die krullen’. ,,O ja, Jochem Myjer. Ik had eerder nog nooit van hem gehoord.’’

Dit jaar begint het Minikoraal een kwartier vroeger. Vorig jaar moest De Weerklank al voor het Wilhelmus vertrekken. ,,We schaamden ons, maar konden er niks aan doen. Wij moeten lopend naar de Garenmarkt omdat de meeste leerlingen niet op de fiets komen’’, vertelt De Vroome. ,,Om 3 uur moeten we weer op school zijn, want dan vertrekken de taxibusjes en die kunnen niet wachten.’’ Dat lukt dit jaar vast, ook met Wilhelmus.