Levina Pors speelt in de stadhuistoren.

Levina Pors zit hoog en droog boven het feestgedruis. Ze bespeelt het carillon in de stadhuistoren.

Door Dominique Wiedeman - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Wat gebeurt er allemaal in de stadhuistoren tijdens Leidens Ontzet?

„Op 1 oktober speelt een student van de Nederlandse Beiaardschool van half zeven tot half acht in de avond. Daarna wordt om 20.00 uur op 1 oktober de carillonklok van 5500 kilo, geschonken door het Leidsche Studenten Corps, geluid. Wel 10 minuten lang. Op 3 oktober speel ik zelf van half negen tot half tien ’s ochtends op het carillon. Ik zal onder meer ’G’lijck den grootsten rapsack’ spelen, waarin Spanjaarden belachelijk worden gemaakt. Verder speel ik veel vaderlandse liederen, Het Leids Volkslied en moderner repertoire zoals ’La, la, la, Leiden’ van Jochem Myjer.”

Hoe lang werk je al alsbeiaardier?

„Sinds 1986, maar in 1993 studeerde ik officieel af aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Er is in Nederland maar één erkende hbo-opleiding tot beiaardier. Er zijn een kleine honderd gediplomeerde beiaardiers. De gemeente Leiden heeft een band met de school en vraagt vaak studenten om te spelen. Sinds 2012 ben ik adviseur en titularis van het Leids Carillon Genootschap. Ik zorg ervoor dat alle uitvoeringen in Leiden geregeld worden. De helft van de reguliere uitvoeringen doe ik zelf, voor de andere helft zorg ik dat dat gebeurt. Meestal speel ik één keer per week, met af en toe een uitschieter; dan speel ik twee keer. Ik maak ook bewerkingen, dus maak bestaande muziek geschikt voor het beiaardspel. Die geef ik ook uit.”

Wat vind je mooi aan het beroep?

„De klanken van beiaarden zijn vrij ongewoon en spreken me juist daarom enorm aan.

Ik kan me geen ander instrument bedenken dat zo eigenzinnig is. Daarnaast kom ik als beiaardier vaak op plekken waar ik anders nooit zou komen, want een klokkenspel vind je niet overal.”