Vallen zoals Epke kan niet bij de optocht

Foto Hielco Kuipers Arthur Haasbroek (links) en Philip de Witt Wijnen (commissaris Optocht) met de maquette van de praalwagen. Foto Hielco Kuipers

Dit jaar organiseerde de 3 October Vereeniging voor het eerst een praalwagenontwerpwedstrijd. De dit jaar opgerichte Stichting Gymsport Leiden (een samenwerking van vijf gymnastiekverenigingen) kwam met het beste ontwerp: de Leidse burcht met daarin een trampoline en een rekstok.

Door Marloe van der Schrier - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Het is een hele drukke septembermaand voor initiatiefnemer Arthur Haasbroek. Veel van zijn vrije uren gaan in het klussen aan de praalwagen zitten. Het is het dubbel en dwars waard. „De optocht is een prachtig podium om ons te presenteren aan Leiden.”

„Wat gaan jullie na afloop met die maquette doen?”, vraagt Egbert Koops, bestuurslid van de 3 October Vereeniging. Arthur Haasbroek, die voor Gymsport de praalwagen bouwt, kijkt even vertwijfeld naar de kartonnen burcht, hij weet het nog niet. „Hij moet naar het archief”, zegt Koops beslist. „Ik ben historicus, ik hecht hier waarde aan. Dit is de eerste maquette van de eerste winnaar van de praalwagenontwerpwedstrijd.”

Toon zetten

Haasbroek neemt zijn taak als eerste winnaar serieus. „We moeten de toon zetten voor de rest die na ons komt”, zegt hij. De wagen die wordt gebouwd op het terrein van de brandweer in de Merenwijk, is nu nog slechts een flinke aanhanger. Maar de contouren worden langzaam duidelijk. Haasbroek loopt om de wagen heen en gebaart naar een stalen framewerk en daarna naar de maquette. „Hier komt de trampoline. Daaromheen wordt de Burcht nagebouwd.”

Gaaf

In zijn hand heeft hij een boekje met foto’s van de echte Burcht en schetsen van de praalwagen. „Wat gaaf dit”, verzucht Philip de Witt Wijnen, bestuurslid van de 3 October Vereeniging en voorzitter van Commissie Optocht en Taptoe. Samen met Koops komt hij even een kijkje nemen bij de bouw van de praalwagen. „Heb jij dit allemaal getekend?”, vraagt hij. Haasbroek lacht, zijn vrouw kan goed tekenen en hielp hem.

Rekstok

De burcht heeft straks een omtrek van achttien meter, is tweeënhalve meter hoog en heeft kunstgras eromheen. Kinderen springen op de trampoline en komen visueel boven de burcht uit. Aan de andere kant komt een rekstok. De leertjes die om de handen schuiven, zitten al vast aan de rekstok. Zodat de kinderen ’niet kunnen vallen zoals Epke op de Olympische Spelen’.

Haasbroek, die samen met Roland Slegtenhorst, Tjerk Oosterkamp en zijn broer Edwin Haasbroek, de hele maand september aan het bouwen is, is nu al trots. Topsport Leiden gaf een nieuw vaandel aan de nieuwe vereniging (een samenvoeging van de verenigingen Jahn, Nieuw-Brunhilde, Excelsior, Groen-Wit en D.O.S.).

„Ik zie voor me dat we met dat vaandel voor de wagen uit lopen.” Zo hoopt Haasbroek te laten zien dat het een nieuwe club is en dat je met samenwerking veel kunt bereiken. „Door onze krachten te bundelen kunnen we als club gaan professionaliseren.”

Maar nu moet eerst de praalwagen af. Binnen in de loods staat een flinke hoeveelheid oud hout, dat ze viavia op de kop hebben getikt, en waarvan de burcht gebouwd zal worden. Haasbroek trekt een plank tevoorschijn waar de contouren van bakstenen al op zijn getekend. „Er komt een zaterdag dat we een hoop kwasten gaan inslaan, en we met muziek en gezelligheid, de hele burcht gaan beschilderen met deelnemers van Gymsport Leiden. Samenwerken loont!”