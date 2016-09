Hou je van bier? Dat zit in de genen

Foto Hielco Kuipers Karin van der Tuin stond eerst op Lowlands en nu op drie oktober.

3 October University lijkt een blijvertje. Ook dit jaar is op 3 oktober een gratis lezingenreeks in het Van der Werfpark. Die is van 12.00 tot 15.00 uur.

Door Marloe van der Schrier - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Dit jaar is voor de tweede keer 3 October University: een door de universiteit georganiseerde serie colleges in het Van der Werfpark. Over leven op andere planeten, de rol van de burgemeester in de stad, maar ook over dna. Zit de voorkeur voor hutspot, haring en bier in de genen? Karin van der Tuin verzorgt om 13.45 uur laatstgenoemde lezing. Zij is arts-onderzoeker bij de afdeling Klinische genetica in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Om met de deur in huis te vallen: zít de voorkeur voor hutspot, haring en bier in de genen?

„Vijftig procent van de mensen kan een bepaalde bittere smaakstof proeven, dat zit in de genen. Het verklaart mogelijk waarom de een minder van bier houdt dan de ander: bier is namelijk heel bitter. Natuurlijk is smaak daarnaast ook deels aangeleerd en cultureel bepaald. Ze zeggen niet voor niets: bier moet je leren drinken. Mensen kunnen tijdens mijn college testen of ze bitter proeven.”

Doe je vaker dit soort evenementen?

„Ja. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld op Lowlands gestaan, zijn we naar de Nacht van Kunst en Kennis geweest en vorige maand waren we op het eerstejaarsfestival tijdens de El cid. Bezoekers konden hun dna isoleren en in een glazen hangertje om hun nek dragen. Zo kunnen mensen op een laagdrempelige manier kennis maken met de genetica en dingen vragen.”

Waar gaat je eigen promotieonderzoek over?

„Ik houd me bezig met de erfelijke aanleg van tumoren bij kinderen en jongvolwassenen: wat is de opbrengst van dna-onderzoek, en hoe groot is de kans dat ze daadwerkelijk ziek worden? Dat geeft informatie over hoe we deze mensen kunnen volgen en eventueel preventief kunnen behandelen. Ik vind het interessant dat elke patiënt uniek is en alle syndromen vrij zeldzaam zijn.”

Naast je onderzoek ga je dus vaak naar buiten toe.

„Ik vind het belangrijk om de ’ivoren toren’ die wetenschap soms is, te verlaten en te laten zien wat genetica voor de maatschappij betekent. Het helpt mij ook een betere dokter te zijn. Je leert wat de vragen zijn die bij mensen leven, patiënten zijn in het ziekenhuis soms te overdonderd om die vragen zelf te stellen.”

Kun je een voorbeeld geven?

„Een patiënt kreeg laatst goed nieuws: de familiaire aanleg voor een bepaalde ziekte werd bij haar niet aangetoond. Ze stelde mij vervolgens de vraag of dat zo zou blijven. Voor mij is het logisch dat die uitslag niet verandert - bij je geboorte heb je een pakket genen waar je het de rest van je leven mee moet doen - maar ik besteedde daar nooit specifieke aandacht aan in een gesprek. Dit soort kleine vragen zijn voor mij eyeopeners.”

Wat komt er nog meer aan bod in je college op 3 oktober?

„Ik heb een aantal leuke en grappige voorbeelden en probeer zo uit te leggen wat genetica en erfelijkheid inhoudt en wat we kunnen op dit moment, de ontwikkeling gaat heel erg snel. En dat levert ook maatschappelijke dilemma’s op. Ik ben benieuwd wat mensen in het Van der Werfpark willen weten over dna.”