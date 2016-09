Het leven op de bus is fijn tijdens het ontzet

Ontspannen op de bus met het ontzet.

Walter Bunnig is buschauffeur voor Arriva in Leiden. Tijdens het ontzet is alles anders. Maar na een dag of twee van omleidingen heeft iedereen zijn (om)weg wel gevonden.

Door Dominique Wiedeman - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Ontspanje

Zijn het ontspannen werkdagen als buschauffeur tijdens de dagen van het Leidens Ontzet, of juist niet?

,,Ja, op deze dagen is het leven als buschauffeur erg fijn omdat veel routes korter zijn en het werk daardoor gemakkelijker. Ook worden rijtijden veelal naar eigen inzicht ingevuld door files en dergelijke, dus is het allemaal iets minder strak.’’

Hoe ervaar je het verkeer tijdens deze dagen? Is het chaos op de weg, of valt dat mee?

,,De eerste dagen waarop bestuurders van motorvoertuigen moeten omrijden, onder wie ik dus, verlopen ieder jaar chaotisch doordat ze nog niet de juiste vervangende route hebben ontdekt. Ze zijn zoekende naar hoe ze moeten omrijden. Maar na een dag of twee merk je dat de hectiek alweer afneemt, omdat mensen een nieuwe route hebben ontdekt en de onrust op de wegen daardoor afneemt.’’

Is het drukker in de bus dan normaal, of juist niet?

,,Zeker tijdens 1, 2 en 3 oktober merk je dat veel mensen met het openbaar vervoer, met de trein en bus dus, naar Leiden komen. Het is die dagen veel drukker dan normaal.’’

Hoe zijn de inzittenden gestemd. Gedragen zij zich een beetje?

Passagiers zijn allemaal in een feestelijke stemming en daarom erg gezellig. Helaas merk je wel dat, zeker in de late bussen, niet iedereen tegen drank bestand is en passagiers erg dronken kunnen zijn. Dat resulteert in meer troep. Bierglazen, flessen drank en soms braaksel.’’