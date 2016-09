Fantastische rood-witte trots

De Leidse burgemeester oogst vaak lof voor zijn optreden tijdens 3 oktober. Gekleed in een authentiek ambtskostuum flaneert Henri Lenferink gepassioneerd langs alle activiteiten. Een praatje hier, een liedje daar. Aanvankelijk vond hij het echter maar wat spannend. Als historicus kende hij het ontzet van Leiden dan wel toen hij in 2003 eerste burger werd, maar van Leidens Ontzet wist hij niets.

Hij komt er eerlijk voor uit: toen hij na zijn aantreden het draaiboekje vond dat men had gemaakt om zijn voorgangers Lemstra en Postma uit te leggen wat van hen verwacht werd, zweette hij peentjes. ,,Pagina na pagina, na pagina, dan dit, dan dat. Potjandorie zeg! En ik wist dat je als burgemeester de maat genomen wordt. Dat als je niet ordentelijk acteert, ze je niet meer leuk vinden...’’

In zo’n geval is een duik in het diepe vaak maar het beste. ,,Ik was gelijk verkocht. Ik dacht: wauw, wat is dit leuk!’’ Inmiddels is hij als een vis in het water. En al baalt hij soms enorm als hij persoonlijke favorieten als het oefenkoraal door verplichtingen moet laten schieten, hij geniet van zijn rol. Het heeft ook zo zijn voordelen. ,,Er zijn allerlei dingetjes die je moet doen waar het publiek geen weet van heeft, zoals het Heerendiner. Een geheim diner op een mooie plek met notabelen en gasten van de Vereeniging die je met luimige speeches moet vermaken. Al moet ik bekennen dat de klad er een beetje in is gekomen, er zitten tegenwoordig ook wel dames bij, haha.’’

,,En het is heel fijn om in zo’n koets te zitten en een beetje te zwaaien naar de mensen. Al gaat je arm na een tijdje wel enorm pijn doen. Probeer je arm maar eens een uur omhoog te houden. Daar zou je eigenlijk een soort training voor moeten krijgen.’’

Ook ontzettend leuk vindt hij de stop tijdens de Optocht bij de Lorentzhof. ,,Dat stamt nog uit de tijd van Goekoop. De dames in de koets konden het dan niet meer ophouden en daar was een toilet. Het werd een soort gewoonte dat ik daar dan een aantal liederen zing voor de oudjes die daar zitten en voor wie het echt een uitje is. Later komt er dan ineens een muzikant bij om me te begeleiden, wordt afgestemd welke liedjes gezongen worden en komt er een A4’tje waar ze opstaan zodat men mee kan zingen. Dat soort kleine tradities komen er steeds bij en dat is ontzettend geinig.’’

Wat spannend blijft, is de repliek die hij Joost ’Mijnheer den Tonkelaar’ Bleijie in het Van der Werfpark moet geven na de Koraalzang. ,,Goekoop kreeg van Den Tonkelaar het verhaal vooraf, ik niet van Bleijie. Hooguit een ’outline’ waar hij soms dan nog bijzet dat elke overeenkomst met de werkelijkheid berust op louter toeval. Dat is voor mij altijd het spannendste deel. Er luisteren duizenden mensen. Stel dat je halverwege merkt dat je niets meer weet te zeggen...’’

Wat hem raakt aan het feest, is de trots die de Leidenaars tentoonspreiden. ,,Het is meer dan een reden om bier te drinken, om samen te zingen. De mensen zijn zó ontzettend trots op deze stad en dat komt op 3 oktober in extreme mate tot uitdrukking. Daar kunnen andere steden jaloers op zijn, die gelegenheid om je trots en verbondenheid op zo’n manier te kunnen tonen. Dat rood-witgevoel is echt fantastisch. Dat schept een band. Dat was oorspronkelijk ook de bedoeling van de mensen die de 3 October Vereeniging oprichtten. De negentiende eeuw was ook zo’n tijd met veel spanningen tussen bevolkingsgroepen. Men zocht iets om ze te verbinden en dat is geweldig goed gelukt.’’