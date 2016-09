Jochem Myjer luisterde goed naar zijn voorgangers

Foto Hielco Kuipers Olga van Marion smelt bij kleine vieze vodjes.

De Historische Lezing is op zondag 25 september om 15.00 in het Academiegebouw aan het Rapenburg. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Kaarten zijn daar die dag, zolang de voorraad strekt, vanaf 14.00 gratis af te halen.

Door Marloe van der Schrier - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Letterkundige Olga van Marion riep natuurlijk meteen ’Ja, ja, ja, ja!’, toen ze door de 3 October Vereeniging werd gevraagd voor de Historische Lezing, de lezing voorafgaand aan de viering van het Leidens Ontzet. Of ze iets wilde vertellen over de liederen die gezongen worden tijdens de Dankdienst in de Pieterskerk, het Minikoraal, de Reveillle en de Koraalzang. Ja, natuurlijk wilde ze dat, en dus dook Van Marion het archief in voor een onderzoek.

Overdrijven mag

Eén technische term gebruikt ze in haar lezing: stedenlof. Dat is de manier waarop je een stad prijst volgens vier regels die al in de Klassieke Oudheid golden: de oorsprong van de stad moet zo oud mogelijk zijn, de burgers geweldig, de ligging fantastisch en de bouwwerken belangrijk. Overdrijven en verzinnen? Geen probleem, dat mag. „De Burcht komt natuurlijk niet uit de Romeinse tijd”, lacht ze, „maar de liedjes beschrijven het bouwwerk toch als klassiek.”

„Bijna alle liederen die we zingen bij het Koraal, bevatten deze vier elementen”, zegt Van Marion. „Van het Leids Volkslied tot La, la, la, Leiden.” Dit laatste loflied op Leiden werd pas in 2013 geschreven door cabaretier Jochem Myjer en is het eerste dat aan bod komt tijdens de lezing. „Ik denk niet dat hij op de hoogte was van de klassieke regels. Maar in de praktijk blijkt dat mensen bepaalde onderwerpen van elkaar overnemen. Jochem Myjer heeft erg goed geluisterd naar zijn voorgangers.”

Ontdekking

Naast het verhaal van Van Marion, wordt er ook gezongen tijdens de lezing. Bijvoorbeeld een aantal coupletten uit de Lofsang op ’t Ontset van Leyden, geschreven door Jan van Hout. „Hij kende de klassieke regels waarschijnlijk wel; hij bevond zich als stadssecretaris in een universitair kringetje”, zegt Van Marion. Het Leids-Delfts kamerkoor Het Zingend Hart brengt het madrigaal ’O Leyda gratiosa’ ten gehore. „Onmogelijk om te zingen met ongeoefend publiek. Een madrigaal is meerstemming”, legt Van Marion uit. Het genre waaide over uit Italië, waar de Leidse Cornelis Schuyt het lied schreef. „We hadden hier heel vroeg, hele hippe liederen.”

Maar dat is nog niet alles. Glunderend haalt Van Marion een map tevoorschijn waar ze een aantal kopietjes van een oud document uit trekt. „Ik ontdekte in het archief van de universiteitsbibliotheek dit beduimelde velletje uit 1651. Het is een lied dat nu niet meer gezongen wordt”, zegt ze. „Ik smelt bij dit soort kleine, vieze vodjes, ik was helemaal gelukkig toen ik het vond! Ik was een van de weinige mensen die het sinds lange tijd weer vasthielden!”

„Dit exemplaar is zoveel gebruikt, het is sterk papier, gemaakt van lompen, maar valt bijna uit elkaar. Het moet populair zijn geweest, iedereen had het in z’n zak.” Tijdens de lezing wordt het lied – op de melodie van Psalm 3 - gezongen door musicologe Margot Kalse en begeleid door luitiste Elly van Munster. Van Marion straalt. „Na vier eeuwen krijgt dit lied een nieuwe wereldpremière!”