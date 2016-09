Slapen als een roos

archieffoto T. v/d Eb Kermis op de Lammermarkt, op de achtergrond De Wieck.

Of ze wel eens de stad uit vlucht tijdens Leidens Ontzet? Moniek de Roo woont in appartementencomplex De Wieck op de Lammermarkt, pal op het kermisterrein. Wakker liggen is er niet bij, de stad ontvluchten evenmin: ze slaapt als een roos.

Door Annet van Aarsen - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Ontspanje

Op een paar meter afstand van de kermis wonen, went dat ooit?

,,Het grote voordeel van die dagen is, dat er helemaal geen verkeer is. ’s Nachts is het een half uur na de officiële sluiting van de kermis doodstil. Dus dan is het hier heerlijk rustig. Normaal kun je eigenlijk niet met de ramen open slapen, want dan word je geheid een paar keer wakker van het verkeer. Dit is de enige keer in het jaar dat ik daar juist geen last van heb.’’

Ben u ooit de stad uit gevlucht?

,,Ja, de allereerste keer toen ik hier net woonde. Ik wist niet goed wat me te wachten stond en ik nam het zekere voor het onzekere. De tweede keer dacht ik: ik moet het toch eens meemaken. Nu gaat het eigenlijk, zoals het me uitkomt. Soms ben ik er niet, maar dat is dan niet vanwege overlast of kermislawaai.’’

Hoe gaat het overdag?

,,Het is heel leuk om naar de opbouw van de kermis te kijken. Ik hoef er de deur niet voor uit. En het is net zo leuk om vanuit huis naar de drukte te kijken. Ik vind het allemaal prima. En al die muziek, die tegen elkaar in speelt, bij elke attractie een ander deuntje: ach, geen probleem.’’

Gaat u zelf naar de kermis?

,,Jawel, ik maak altijd een rondje maar ik ga nergens in. Ik vind het heel erg leuk om rond te lopen . Ik duim altijd voor mooi weer.’’