De 55 rollen van Philip de Vries

Foto’s LD/particulier Philip de Vries, met hoge hoed. Eén van de eerste optredens van De Vries (rechts achter op de koets) in de Grote Optocht. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Als 12-jarige liep Philip de Vries in 1953 voor het eerst mee met de Grote Optocht. Drie jaar later verhuisden zijn ouders naar Utrecht, maar hij bleef meedoen. 55 keer.

Door Aad Rietveld - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Het wordt een rare 3 oktober voor Philip de Vries (75). Voor het eerst in heel veel jaren heeft hij geen rol in de Grote Optocht. „’t Zal best wel vreemd zijn”, zegt hij. „Meedoen aan de optocht is toch een soort ziekte. Ik heb de dokter wel eens een spuit laten zetten toen ik zware griep had, omdat ik per se mee wilde doen.”

In de hal van zijn huis in Nieuwegein hangt een tegeltje met de tekst: Een Leidenaar in hart en nieren, zal altijd 3 oktober vieren. En De Vries heeft nog nooit verzaakt. „Er waren jaren dat er alleen een reclameoptocht was, zonder figuranten, maar dan gingen we toch op 2 en 3 oktober naar Leiden.” Ook los van Leidens Ontzet blijft de Sleutelstad hem trekken. „Ik moet er een keer per maand naartoe; krantje halen, over de markt lopen, praatje maken.”

Kleermaker

De eerste keer, in 1953, liep De Vries mee als page. Sindsdien was hij onder meer Maximiliaan van Oostenrijk, Columbus, een Engelse bobby, Johan de Witt, Rembrandt en, bij zijn vijftigste optreden, een oliebollenbakker. „Toen ben ik nog bijna kwaad weggelopen, want ik moest meerijden in een oliebollenkraam zonder oliebollen. Hebben ze toch maar even snel twintig oliebollen voor me geregeld.”

Het ging er vroeger, vertelt De Vries, heel anders aan toe. „Wilde je figurant worden, dan moest je je melden in Oud Hortuszicht. Daar zaten dan de notabelen van de Vereeniging achter een tafel en die zeiden: Voor jou hebben we wel een rol. Dan werd door een kleermaker meteen de maat opgenomen. Nu moet je je op internet opgeven.”

Eén van de eerste optredens van De Vries (rechts achter op de koets) in de Grote Optocht.

De oud-Leidenaar, geboren in het AZL (tegenwoordig LUMC) en opgegroeid aan de De Sitterlaan, droeg het virus over op zijn gezin. Zoon en dochter waren er vaak bij in de optocht, ook de kleinkinderen gingen wel eens mee en vrouw Joke deed liefst 25 keer mee. „We hebben twee keer met de familie in een gouden koets in de optocht gezeten. Voor Joke scandeerden ze bij haar laatste Grote Optocht op de Witte Singel bij café De Tregter ’Joke bedankt, Joke bedankt’. Dat had Claas Griffioen geregeld.”

Zelf wilde Philip de Vries nog niet stoppen, maar in het voorjaar van 2015 kreeg hij last van een zenuwbeknelling in zijn been en kon hij nauwelijks meer lopen. Toch liep hij vorig jaar nog mee. „Maar na drie uur was ik helemaal kapot.”

De Vries heeft aan zijn 55 optredens in de Optocht zes fotoboeken vol herinneringen, twee oorkondes van de Vereeniging, een beeldje van burgemeester Van der Werf aan een roodwit lint en een blikken hoge hoed overgehouden. En met al dat ’jonge spul’ dat tegenwoordig meeloopt, voelt hij zich toch niet meer zo verbonden. Aan de andere kant, als figurant op een praalwagen had hij nog wel een paar jaar meegekund. „Als ze me dat gevraagd hadden, had ik het wel gedaan.”