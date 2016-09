’Ik wou dat ik nog de stad in kon, voor haring en wittebrood’

De bewoners van Groenhoven kijken uit naar het Ontzet.

De ouderen in zorgcentrum Topaz Groenhoven kunnen de optocht simpelweg niet missen. De stoet rijdt nagenoeg langs hun huis. En sinds de ommekeer van de optocht worden ze helemaal op hun wenken bediend. De ouderen vertellen over hun viering.

Door Dominique Wiedeman - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Ontspanje

Sinds vorig jaar komt de optocht van 3 oktober al vroeg langs aan de Witte Rozenstraat in Leiden. Viert u het feest nog mee?

Meneer Van Meurs: ,,Natuurlijk vier ik 3 oktober, ik ben geboren en getogen in Leiden. Leidens Ontzet is het mooiste feest van Leiden, dus sla ik zeker niet over! Mijn hele familie komt al vroeg langs en kijkt samen met mij en de andere bewoners naar de optocht vanaf de Witte Singel. Vroeger ging ik ook vaak naar de vuurwerkshow kijken met vrienden en flink wat bier, en zette ik de boel op stelten, maar die tijd is helaas voorbij. Meestal was ik helemaal de kluts kwijt, nu drinken we hier met de bewoners een kleine borrel. Daarvoor eten we hutspot met klapstuk. Maar dat ben ik na alle jaren die ik nu meega wel een beetje zat hoor. Ik vind het ook eigenlijk helemaal niet zo lekker. Maar ach, het hoort erbij.’’

Mevrouw Van Vliet: ,,Ik maak eerst mijn hele huis schoon. Dan komt mijn familie op bezoek en vieren we het samen met de andere bewoners. Meestal zwaait de burgemeester nog even naar ons. Vroeger woonde hier ook nog meneer Apeldoorn, hij passeerde ruim de honderd. Een keer stapte de burgemeester uit zijn koets en begon hij spontaan te zingen voor hem.’’

Mevrouw Van Kuik: ,,Vroeger ging ik altijd de hele dag de hort op, nu vier ik het gezapig met de andere bewoners. Maar dat is ook gezellig hoor! Al wou ik dat ik nog de stad in kon, en haring met wittebrood kon mee-eten. De sfeer die er in de stad hangt, is altijd geweldig.’’

En is die omgekeerde optocht een verbetering?

Meneer Van Egmond: ,,Nu de optocht andersom loopt, komen ze al rond kwart voor twee langs. Dat is fijn. Vroeger kwamen ze pas in de namiddag rond half vier voorbij en zaten er veel gaten tussen.’’