Rood-witte gadgets

Archieffoto Hielco Kuipers Op de Garenmarkt tijdens het minikoraal.

Het servicepunt van de 3 October Vereeniging zit dit jaar in de foyer van de Stadsgehoorzaal. Het is geopend op woensdagen en zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur. Op zondag 14 en 28 september is het extra open van 12.00 tot 16.00 uur. Donderdag 2 oktober is het servicepunt geopend van 10.00 tot 20.00 uur

Door Binnert Jan Glastra - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)