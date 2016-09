Rust uit drukte

Archieffoto Hielco Kuipers Eric Filemon in zijn element.

Eric Filemon beleeft zijn laatste ontzetviering als bestuurslid, een functie die hij nu vijftien jaar bekleedt. De inmiddels gepensioneerde leraar die in 1989 bij de Vereeniging kwam, doet een stapje terug. Maar zijn huis ligt vol papierwerk en hij is al maanden in de weer met de organisatie van het Minikoraal voor 3750 leerlingen, van 48 scholen. ,,Het klinkt misschien heel raar, maar voor mij is dit heel ontspannend.’’

Door Binnert Jan Glastra - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Ontspanje

Stoppen? Dat is nogal wat. U bent al jaren een van dé gezichten van 3 oktober.

,,Dat hoor ik vaker, ja, maar ik zie dat zelf niet zo. Ik vind het gewoon mooi vrijwilligerswerk, heel leuk om te kunnen meewerken aan een prachtig feest voor de Leidenaars.’’

Maar u blijft bij het Minikoraal burgemeester Van der Werf?

,,Oh, zeker. De voorbereiding op de dag zelf is altijd heel gezellig en ontspannen. En als dan het moment komt dat je het plein opkomt en je ziet die massa kinderen, dan krijg ik even kippenvel. En als dan de eerste klanken klinken en je staat daar met die microfoon, dan zit je in de rol, dan bén je Van der Werf.’’

Ontspannen? Er komt nogal wat bij kijken...

,,Ja, en ik ben een pietje-precies, wil niets aan het toeval overlaten. Dan houd je veel in eigen hand. Ik schrijf niet alleen teksten en muziek, maar maak ook het programma en onderhoud de correspondentie met de scholen. Zeker toen ik nog in het onderwijs zat, had ik het van mei tot oktober heel druk. Er liggen nu ook overal tekstboekjes en cd’s in huis. Mijn vrouw zei al dat het maar goed is dat we een rode bank en een rode kast hebben, want daar passen ze goed bij.’’

Die cd maakte u onder meer met Jochem Myjer. Die kwam in 2013 zijn ’La, la, la Leiden’ zingen en lijkt ook niet meer weg te slaan. Een opvolger in spe?

,,Ja, hij vindt het ook gewoon hartstikke leuk. Als opvolger in spe is misschien nog niet eens zo’n gek idee. Maar nu nog niet. Ik wil dit nog járen blijven doen.’’