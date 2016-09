Het toneelstuk op de Burcht is niet meer

Het was zo’n mooie traditie: op de vrijdag voor 3 oktober trokken de kinderen van de Haanstraschool aan het Rapenburg elk jaar in optocht naar de Burcht. Daar zongen ze liedjes en keken ze naar de leraressen en leraren die het verhaal van Leidens Ontzet speelden. ,,Een mooier decor dan de Burcht kun je voor zo’n toneelstuk niet hebben’’, zegt directeur Brian Groot.

Door Aad Rietveld - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Maar de Burcht is niet meer beschikbaar voor de school. ,,Het werd de afgelopen jaren al steeds moeilijker’’, zegt Groot. Dit jaar is er voor de Haanstra helemaal geen plek, de Burcht is zes dagen lang het decor van de voorstelling De Spaanse Hoer van het theatergezelschap Fields of Wonder.

Dus trekken leerlingen dit jaar over de Breestraat in optocht naar het oude Weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht om liedjes te zingen en te zien hoe Cornelis Joppensz. de pot met hutspot vond en Leiden werd gered. En daarna krijgen ze allemaal een krentenbol, ook dat is traditie.

De school heeft lang gezocht naar een geschikte plek voor het historische toneel. Die moet niet te ver weg zijn, want ook de kleuters gaan mee.

De keuze viel op het Weeshuis, omdat dat een mooie binnenplaats heeft. Liever had de school de traditie op de Burcht voortgezet. ,,Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat dat ooit nog gaat gebeuren’’, aldus Groot.