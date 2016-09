Het verdwenen grafmonument van Levi is weer thuis

LEIDEN - Het grafmonumentje van Levi dat anderhalve week geleden spoorloos verdween van begraafplaats Zijlpoort is weer terecht. Een jongen heeft het onbeschadigde beeldje gevonden langs het water van de Zijlsingel, zijn moeder heeft het teruggebracht naar de beheerder van de begraafplaats.

Door Ruud Sep - 14-9-2016, 16:24 (Update 14-9-2016, 16:45)

Nora Hemmerle, de moeder van de doodgeboren Levi die het grafmonumentje zelf heeft gekleid, laat weten ’superblij’ te zijn.

Kapot van diefstal grafmonumentje

Ze heeft het zelf gekleid: een beeldje van haarzelf, haar man en oudste twee kinderen rond de doodgeboren Levi. ,,Het was voor mij heel moeilijk om te maken, maar ik vond het wel heel belangrijk om te doen.’’ Deze week kwam Nora Hemmerle er achter dat het grafmonumentje is verdwenen van begraafplaats Zijlpoort. Ze is er kapot van.

Lees verder...

Over de vraag wat er nou precies gebeurd is met het beeldje, tast Hemmerle nog altijd in het duister. ,,Het kan zijn dat het beeldje daar direct nadat het is meegenomen is neergegooid. Maar het zou ook kunnen dat iemand het mee naar huis heeft genomen en het na alle publiciteit over de verdwijning heeft teruggezet op een plek waar het uiteindelijk wel gevonden zou worden. Ik denk niet dat we daar ooit achter komen.’’

Hemmerle maakte een beeldje dat haarzelf, haar man en haar oudste twee kinderen voorstelt die een kring vormen rond de kleine Levi. De verdwijning van het emotioneel beladen beeld greep haar enorm aan.

Sociale media

Op sociale media reageerden mensen geschokt. ,,Ik had niet verwacht dat alle aandacht heel veel zou opleveren. Maar ik denk nu wel dat het geholpen heeft. Al was het maar dat het terugbezorgen daardoor makkelijker werd. Als je ’Levi’ en ’Leiden’ in tikte op Google, stond dit verhaal bovenaan.

Het grafmonumentje staat op dit moment even niet op het graf. ,,Het staat nu thuis. We willen het niet nog een keer kwijt raken. Dus we denken na over een oplossing. Misschien dat we het vastmaken. Of we maken een afgietsel.’’

Hemmerle heeft nog geen contact gehad met de vinder en zijn moeder. ,,En het contact met de beheerder van de begraafplaats liep alleen via de app en sms. Het is allemaal nog een beetje rommelig, maar ik wil snel langs gaan om die mensen te bedanken. Ik denk een bloemetje voor de moeder. En natuurlijk iets voor die jongen.’’