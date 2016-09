Scepsis over steun aan kennisclub

Archieffoto Hielco Kuipers Mart Keuning: ,,Niet automatisch onze beurs trekken omdat het een belangrijke partner is.’’

LEIDEN - Een half miljoen startkapitaal subsidiëren zonder dat duidelijk is wat er precies mee gebeurt en waarom het nodig is. Toch is dat precies wat Leids wethouder Robert Strijk (D66, economie) wil doen om een nieuw kennisplatform te steunen. De Leidse politiek heeft er grote moeite mee.

Door Sebastiaan van der Lubben - 15-9-2016, 17:09 (Update 15-9-2016, 17:39)

Kapotte cellen en zelfs kapotte organen kunnen in de toekomst mogelijk worden gerepareerd. Dat scheelt veel kosten die nu opgaan aan symptoombestrijding.

Deze vorm van vervangingsgeneeskunde is in opkomst en Leiden, de universiteit en het...