Nieuw nationaal park krijgt naam Hollandse Duinen

VOORSCHOTEN - Het nieuwe nationaal park in oprichting tussen Hoek van Holland en Noordwijk krijgt de naam Hollandse Duinen. Dat is woensdagmiddag bekendgemaakt in Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten tijdens de presentatie van het nieuwe park.

Door Liza Janson - 14-9-2016, 17:24 (Update 14-9-2016, 17:24)

Het 40 kilometer lange kustgebied is kandidaat voor de titel ’mooiste natuurgebied van Nederland’, een verkiezing van het ministerie van Economische Zaken. Een aantal partijen - waaronder Dunea en gemeentes - werkt samen om het tot nationaal park om te vormen.