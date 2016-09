Besloten prijsvraag voor garageschermen

Afbeelding a2STUDIO De schermen in de Lammermarktgarage.

LEIDEN - Wat komt er te staan op de grote, verlichte wandschermen in de nieuwe parkeergarage aan de Lammermarkt. De gemeente heeft daarvoor een prijsvraag uitgeschreven en de winnaar krijgt 25.000 euro.

Door Loman Leefmans - 15-9-2016, 1:31 (Update 15-9-2016, 1:31)

Het onderwerp moet in ieder geval de historie van Leiden zijn. De garage loopt in een spiraal naar beneden en het lijkt het stadsbestuur leuk om aan elk rondje een bepaalde periode te koppelen. De ingang is de 21ste eeuw en de bodem stelt de 14de eeuw voor. Per verdieping gaat er dus honderd jaar af en per verdieping staan er ook twee beeldschermen. En het is de bedoeling dat ontwerpers een typerend beeld van de verschillenden perioden weten te schetsen en dat digitaal aanleveren.

De prijsvraag staat niet open voor elke Leidenaar. Alleen ontwerpbureaus en grafische ontwerpers worden gevraagd eraan mee te doen, liefst ook nog met ervaring en afkomstig uit Leiden of omstreken. De gemeente verdedigt dit besluit met ’voor de panelen in de garage zoeken we een kwalitatief hoogwaardig ontwerp, passend bij de kwaliteit en hoogwaardige uitstraling van de garage. We zijn op zoek naar een ontwerper - of ontwerpbureaus - die het traject van a tot z kan doen, dus van concept tot uitvoering van de wandelementen. Daarom vragen we ontwerpers naar ervaring met dit soort projecten.’

De inschrijving voor de prijsvraag sluit op maandag 10 oktober. Daarna selecteert een jury vijf inzendingen die een voordracht moeten opstellen. Begin volgend jaar wordt de uiteindelijke winnaar bekend.