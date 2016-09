’Kunstenaars’ zaaien en oogsten

foto leidsch dagblad De moestuin van Phila del Art is geopend.

LEIDEN - Ze komen er om kunst te maken, maar sinds dit voorjaar verbouwen de bezoekers van leerwerkatelier Phila del Art in Leiden ook tuinbonen, pompoen en rode kool. Leerzaam en gezond, zegt begeleidster Jessica Helsloot.

Door Aad Rietveld - 14-9-2016, 17:32 (Update 14-9-2016, 17:32)

Hoogtepunt van de officiële opening van het ecologische moestuintje aan de Pesthuislaan, gistermiddag, zou de onthulling zijn van het beeld dat Niekoo Hoek had gemaakt van de man die de tuin inrichtte: hovenier Daan Rosbergen. Maar het beeld was in de oven gebarsten en dus is voorlopig maar een schildersezel in de tuin gezet, met een foto van het beeld erop.

Heel precies

De dertig mensen die in de dagbesteding van zorginstelling Philadelphia komen, vinden tuinieren niet allemaal even leuk, maar het is wel goed voor ze, zegt Helsloot. ,,Sommigen komen hier vijf dagen in de week tekenen en schilderen en dat doen ze heel precies, dus ze zitten vaak de hele dag in dezelfde houding. Dat leidt tot allerlei lichamelijke klachten. Frisse buitenlucht en lichamelijke beweging zijn daar een goede remedie voor.’’

De begeleidsters Jessica Helsloot en Ingeborg Kloosterziel hebben een cursus biologisch tuinieren gevolgd bij Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. In de zes plantbakken in het moestuintje wordt wisselteelt toegepast; waar dit jaar de sperzieboontjes staan, staan volgend jaar de pompoenen. Aan de andere kant van het tuintje staan veldbloemen en fruitbomen.

Leerzaam is het tuintje ook voor de ’kunstenaars’, zoals Helsloot de cliënten van Phila del Art consequent noemt. ,,Ze maken hun eigen voedsel en ze zien hoe dingen groeien. Dat leidt ook weer tot bewustwording.’’

Pompoensoep

Ze hebben lekker gegeten van de eigen tuin, vertelt Helsloot. ,,Courgettensoep, allerlei soorten salades, tuinbonenrijst. Heerlijk. We zitten ons nu te verheugen op de pompoensoep, maar de pompoenen moeten nog een paar weken rijpen.’’

Kloosterziel en Helsloot zijn blij dat zij twee jaar geleden bedacht hebben dat ze het stukje braakliggende grond naast het monumentale onderkomen van Phila del Art nuttig kunnen gebruiken. Niet alle kunstenaars delen die vreugde. ,,Ik ga helemaal niet leren’’, zegt een meisje dwars, als Kloosterziel in haar openingspraatje zegt dat de bezoekers in de tuin veel kunnen leren. ,,Dat kunnen anderen toch wel doen?’’

Het meisje dat de kleurplaten heeft gemaakt voor het feestje rond de opening heeft een tip voor de bezoekers. ,,Niet voetballen met de pompoenen’', waarschuwt ze.