Feestelijke opening gerenoveerd Lorentzhof

Foto Hielco Kuipers Lunchtijd: de bewoners van de somatische afdeling komen naar het restaurant om met elkaar te eten.

LEIDEN - Groepjes bewoners van het Leidse zorgcentrum Lorentzhof zitten rond lunchtijd aan een tafeltje in het ruime, lichte restaurant. Vanuit zijn keuken houdt de kok zijn gasten in de gaten. Gastvrij bieden de dames Van der Lis (82), Beekma (86), Tegelaar en Eradus (99), de verslaggever een stoel aan.

Door Marieta Kroft - 14-9-2016, 17:50 (Update 14-9-2016, 17:50)

Ze willen best vertellen of ze het naar hun zin hebben sinds ze 13 juni terug verhuisden van Rijn en Vliet naar het grondig gerenoveerde Lorentzhof aan de Zoeterwoudsesingel. „De verzorging is...