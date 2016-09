Bijlage over Dam tot Dam loop verschijnt vrijdag in de krant

Foto: Noordhollands Dagblad

LEIDEN - De bijlage over de Dam tot Dam loop verschijnt vrijdag in plaats van donderdag in het Leidsch Dagblad. Per abuis staat de bijlage donderdag op de voorpagina verkeerd aangekondigd in de krant.

Door Jan Balk - 15-9-2016, 9:22 (Update 15-9-2016, 9:34)

In de extra bijlage kunnen lezers van het Leidsch Dagblad vrijdag alles lezen over de Dam tot Dam loop van Amsterdam naar Zaandam.

De artikelen zijn nu wel al online te lezen. U vindt de stukken hier.