Uitvaart met rugbyriten voor DIOK-oprichter Goddijn

hielco kuipers Een conversie, voorafgaand aan de begrafenis van Henk Goddijn.

LEIDEN - Een grote groep familie, vrienden en clubleden nam woensdagmiddag op gepaste wijze afscheid van DIOK-oprichter en erelid Henk Goddijn. De Leidenaar overleed op 77-jarig leeftijd.

Door Loman Leefmans - 15-9-2016, 11:15 (Update 15-9-2016, 11:15)

Goddijn stond in 1970 aan de basis van de Leidse rugbyclub. Doorzetten Is Onze Kracht werd een kleine twee jaar later officieel ingeschreven. Bij die ontstaansgeschiedenis en de verdere grote verdiensten die Goddijn voor de Leidse vereniging heeft, werd uitgebreid stilgestaan tijdens een speciale bijeenkomst in het clubhuis aan de Smaraglaan. Daarna volgde een uitvaart van de verenigingsvader, vol typische rugbyriten. Zo werd de kist onder de doelpalen op het zonovergoten speelveld in de Mors neergezet en stelden de genodigden zich in een halve cirkel op waarna speler Freek de Romijn een rugbybal tussen de palen schoot (zie foto). Daarna maakten de bezoekers twee rijen waartussen de kist onder applaus van het veld werd weggedragen. Daarbij werden bloemen in de geelblauwe clubkleur op de kist gelegd. Goddijn is vervolgens in besloten kring begraven op Rhijnhof, op een steenworp afstand van het DIOK-complex.