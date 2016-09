’Fusie Voorschoten met Wassenaar’

VOORSCHOTEN - Ondernemers, maar ook burgers van Voorschoten en Wassenaar zouden beter af kunnen zijn als de beide gemeenten fuseren.

Door Marieta Kroft - 15-9-2016, 12:11 (Update 15-9-2016, 12:11)

Dat schrijven de voorzitters Frank ten Have van de Ondernemersvereniging Voorschoten en Ron Kuhn van de Centrum Ondernemers Voorschoten op persoonlijke titel in hun nieuwsbrief. ,,We realiseren ons dat we hiermee vanuit belangrijke maatschappelijke organisaties wellicht een steen in een vijver gooien. Maar als die steen stilstaand water is, is beweging noodzakelijk.’’

Dit najaar praten de gemeenten in de Leidse regio, dus ook Voorschoten, over een verdergaande niet-vrijblijvende samenwerking. De twee voorzitters vragen zich af of Voorschoten gebaat is bij deze samenwerking. Liever zien ze de groene buffergemeente ’Wasschoten of Voorwas’, met verbindingen naar de beide regio’s Leiden en Den Haag.

Doorgaan zoals nu, met een gedeeld ambtenarenapparaat, is ook geen optie, menen Ten Have en Kuhn. Dit is niet slagvaardig genoeg en duurder dan wanneer de organisatie door één gemeentebestuur wordt aangestuurd.