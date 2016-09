Leidse balletdanser naar VS

Foto Josje Schokkenbroek-Smit Justus voor het David H. Koch Theater in New York.

LEIDEN - De boomlange Leidse balletdanser Justus Schokkenbroek (17) is begonnen op de prestigieuze School of American Ballet in New York. Sinds twee weken danst hij er. Zijn motivatie voor een toekomst als balletdanser is sindsdien alleen maar gegroeid. „De snelheid en muzikaliteit is extremer en moeilijker dan ik mij heb kunnen voorstellen, maar het is hier fantastisch. Ik leer enorm veel.” Na de opleiding hoopt hij te mogen dansen bij New York City Ballet, het gezelschap dat is gelieerd aan de opleiding.

