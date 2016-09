Steun voor ’Tuin op Mars’

LEIDEN - De groep Leidse studenten die Marsgrond geschikt wil maken voor landbouw, heeft via crowdfunding twintig procent van de onderzoekskosten weten binnen te halen.

Door Wilfred Simons - 15-9-2016, 16:21 (Update 15-9-2016, 16:21)

De studenten van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenchappen willen de poepbacterie E.coli zó modificeren, dat hij giftig perchloraat kan afbreken tot chloorionen en zuurstof. De studenten hebben 8600 euro nodig voor laboratoriumglas en andere labmaterialen. Tot nu toe staat de teller op 1730 euro. Woordvoerder Valentijn Broeken verwacht dat het eindbedrag voor eind oktober wel wordt gehaald. ,,De donaties komen gestaag binnen.’’ De studenten zijn er nog niet in geslaagd om de E.coli-bacterie te veranderen. ,,We moeten twee enzymen vervangen; van één is het gelukt, maar we blijven het proberen.’’

www.steunleiden.nl