Strijd tussen Leiden en Verbaan laait weer op

LEIDEN - Vier bouwplannen van bedrijven van het Leidse ondernemerspaar Jan Verbaan en Louise Braham zijn door burgemeester Henri Lenferink aangemeld bij het Bureau Bibob. Dat onderzoekt onder meer of in vastgoed geïnvesteerde gelden afkomstig zijn van strafbare feiten.

Door Aad Rietveld - 15-9-2016, 17:21 (Update 15-9-2016, 17:21)

Jurgen Geelhoed, de advocaat van Verbaan en Braham, is hogelijk verbaasd over de actie van de Leidse burgervader. ,,De Wet Bibob wordt gewoonlijk toegepast op horeca, op coffeeshops en bij prostitutie. Hier gaat het om gewone bouwplannen, in één geval om niet meer...