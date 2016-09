Na drie weken al een Leidenaar

leerlingen van het Sint Maarten schrijven voor Haring en Wittebrood in De Waag Leidens Ontzet Inschrijven voor Haring en Wittebrood in De Waag

LEIDEN - Daar stond hij, voor de eerste en vermoedelijk de enige keer te wachten voor de inschrijving voor haring en wittebrood: uitwisselingsstudent International Studies Xingu Huang, ’zeg maar uit Sjanghai’. Drie weken geleden was hij in Leiden aangekomen, maar nu al voelt hij zich Leidenaar. ,,Mijn hoogleraar vertelde mij over Leidens Ontzet.’’

Door Wilfred Simons - 15-9-2016, 18:44 (Update 15-9-2016, 20:31)

Van haring wist Xingu niet meer te vertellen dan dat het ’ongelooflijk vers’ is en dus zal hij het zeker eten, ’want ik houd van vers’.

Zelfs, lacht de student...