Pechtold redt SieboldHuis

Archieffoto Drukte tijdens de Japanmarkt voor het Sieboldhuis

LEIDEN - Japanmuseum SieboldHuis in Leiden is gered van de ondergang. Op voorspraak van vooral D66-Kamerfractievoorzitter Alexander Pechtold trekt het kabinet er alsnog geld voor uit, nadat eerder de subsidie was stopgezet.

Door Binnert Jan Glastra - 16-9-2016, 6:45 (Update 16-9-2016, 6:45)

Pechtold lobbyde samen met museumdirecteur Kris Schiermeier. De ministeries van economische zaken, cultuur en buitenlandse zaken besloten vorig jaar hun jaarlijkse subsidie van 450.000 euro na 2018 niet te verlengen. Bijna de helft van de begroting van het museum. Schiermeier en de raad van toezicht lieten de levensvatbaarheid onderzoeken en...