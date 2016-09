Leidse basisschool Er-Risèlèh zoekt heil in fusie

Archieffoto Leidsch Dagblad Op de islamitische basisschool Er-Risèlèh zijn vier van de acht leerkrachten wegens ziekte of zwangerschap afwezig.

LEIDEN - De Leidse islamitische basisschool Er-Risèlèh zoekt zijn heil in een fusie met een andere stichting. De school krimpt steeds verder en wordt streng in de gaten gehouden door de onderwijsinspectie, die de school ’zwak’ noemt. Opgaan in de islamitische scholenstichting Noor zou voor meer continuïteit moeten zorgen.

Door Janneke Dijke - 16-9-2016, 7:30 (Update 16-9-2016, 7:30)

In de afgelopen zomervakantie stapte het driekoppige bestuur van de Stichting Islamitische Basisscholen Leiden (SIB) op. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het gebrek aan stabiliteit onder het personeel, zegt voormalig secretaris Jeanette...