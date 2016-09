Winkeldief met rooftas gepakt in Alphen

Foto: ANP

ALPHEN AAN DEN RIJN - In winkelcentrum de Aarhof is vrijdag een winkeldief aangehouden. De dief had een zogenoemde geprepareerde tas bij zich.

Door Jan Balk - 16-9-2016, 13:26 (Update 16-9-2016, 13:28)

Een geprepareerde tas of rooftas is een tas die voorzien is van mataalfolie of andere middelen, die er voor zorgen dat een detectiepoortje niet kan waarnemen dat er gestolen spullen in zitten. Wijkagent Frank Heijmink meldt op Twitter dat er nog wordt gezocht naar eventuele andere daders.