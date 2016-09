Stoptober blijft ook in Leiden nodig

Wim Rijsbergen, is passend wit Stoptobershirt, deelt oranje polsbandjes uit.

LEIDEN - Een op de vier volwassen Leidenaars rookt nog altijd. Vandaar dat de landelijk campagne Stoptober Leiden aandeed met een promotieteam op het Stationsplein. ,,Of onze actie helpt? Twee jaar geleden deden 30.000 mensen in het land mee, vorig jaar 70.000’’, aldus Liesbeth Faber van de regionale GGD. ,,Dus het blijft een goede zet door mensen te vragen om ook te stoppen.’’

Door Loman Leefmans - 16-9-2016, 14:38 (Update 16-9-2016, 14:38)

Oktober is al enige jaren de stoppen- met-roken-maand. De regionale GGD stond met een beplakte camper op het plein en had hulpkrachten ingeroepen om in de aanloop naar oktober het goede woord te verspreiden. Het ging het om een groepje jonge leerlingen van het Leonardo College, die demonstraties dans en boksen gaven en leeftijdsgenoten aanspraken. ,,Bovendien willen we laten zien dat we een sportieve en gezonde school zijn’’, aldus conrector Martijn Peetsold.

De iets oudere passanten liepen de kans te worden benaderd door D66-raadslid Aad van der Luit (,,met derde dan taekwondo’’) en zijn vriend en oud-international Wim Rijsbergen. Ook zij waren ambassadeurs-voor-een-dag van Stoptober. ,,Ik heb zelf nóóit gerookt’’, vertelde Rijsbergen. ,,Dus ik ken ook het verschil niet. Maar ik sprak net een groepje vrouwen die al enige tijd waren gestopt en dat is dus prima.’’

Uit cijfers van de GGD blijkt dat roken al jaren over de hele linie afneemt. Desondanks rookt vijf procent van de tieners en heeft een kwart van de jeugd ’wel eens een sigaret gerookt’. Bijna een derde van de jongeren lurkt tegenwoordig aan de waterpijp, het apparaat dat tegenwoordige ook in de rookcijfers wordt meegeteld.

Bij volwassenen rookt dus een kwart, en bij ouderen staat de teller op twaalf procent. Regionaal bezien is Katwijk de plaats met de meeste rokers. De gemeente Kaag en Braassem staat aan de andere kant van die ranglijst.

Bij alle cijfers geldt dat alleenstaanden, laag opgeleiden en mensen met een uitkering het meest roken. De campagne richt zich niet specifiek op die groepen, maar op alle rokers. ,,Stoptober komt naar je toe’’, meldt Faber enthousiast. ,,We zijn in Leiden neergestreken omdat het de grootste gemeente in ons gebied is en op dit plein komen veel mensen samen, ook uit de regio.’’