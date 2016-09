Geen neppistool op Leidse kermis

LEIDEN - Op de Leidse 3 oktoberkermis zijn dit jaar geen speelgoedpistolen meer te vinden. Kermisexploitanten kunnen zich vinden in het besluit van de gemeente om nepwapens tijdens de kermis te weren. „We vinden zelf ook dat we ze beter niet als prijs kunnen weggeven”, zegt Jan Boots, verantwoordelijk voor de kermisindeling tijdens Leidens Ontzet.

’Natuurlijk vinden kinderen het jammer, maar hun ouders niet’

In april besloot het stadsbestuur dat er geen nepwapens uitgedeeld meer mogen worden, nadat er ophef ontstond over speelgoedpistolen die tijdens de kermis vorig jaar in omloop waren. Dit jaar ging dat nog in onderling overleg met de exploitanten. Volgend jaar wordt een verbod opgenomen in de voorwaarden van de kermisvergunning, laat burgemeester Henri Lenferink weten.

Ook dit jaar gaat de gemeente er al op toezien dat de kermisexploitanten geen neppistolen als prijs geven. Politie, gemeentelijk opsporingsambtenaren en de bestuursleden van de 3 October-Vereeniging letten tijdens hun aanwezigheid op de kermis op of kermisexploitanten dit verbod overtreden. Eventuele overtredingen worden gemeld bij de vereniging, die de exploitanten hierop zal aanspreken.

Voordat de gemeente in het geweer kwam tegen de nepwapens, hadden veel kermisexploitanten zelf al besloten om ermee te stoppen, zegt Boots. „Natuurlijk vinden kinderen het jammer, maar hun ouders niet. Als vader en moeder zeggen dat ze liever niet zo’n prijs willen, luister je daarnaar.”

Tien kramen

De ongeveer tien kramen die de pistooltjes als prijzen weggaven, stoppen er daarom mee, weet Boots. „Ik verwacht dit jaar dan ook geen problemen meer.”

Ook de 3 October-Vereeniging snapt het besluit van de gemeente. „ In deze tijd vinden we het niet gepast om nepvuurwapens op de kermis te hebben. Daarnaast hadden we een signaal van de politie dat er te veel akkefietjes mee waren”, zegt Martijn du Prie van de vereniging.

Waar alle pistooltjes nu naartoe gaan? „Het is niet zo dat er nog dozen speelgoedpistolen zijn. Exploitanten kopen ze namelijk twee of drie weken van te voren in”, zegt Boots.

De regelgeving in Leiden past in een trend Eerder werden in Volendam de speelgoedwapens al in de ban gedaan. Eind augustus startte de landelijke politie met een campagne om nepvuurwapens van de straat te krijgen. Er komen zo’n twintig tot dertig meldingen per week bij de politie binnen over jongeren die met vuurwapens lopen, die achteraf nep blijken te zijn.

