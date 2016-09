Oegstgeest is verdeeld over toekomst regio

OEGSTGEEST -

Door Ruud Sep - 16-9-2016, 15:59 (Update 16-9-2016, 15:59)

Is samenwerking in de Leidse regio iets waar iedereen beter van wordt of is het iets waarvoor je heel erg moet uitkijken, want voor je het weet ben je zelfstandigheid kwijt? Beide visies hebben aanhangers binnen politiek Oegstgeest. Best lastig, wanneer je samen een reactie moet opstellen.

Donderdagavond was de eerste keer dat de Oegstgeester politiek echt te spreken kwam over de toekomstvisie. Daarbij werd duidelijk dat de drie oppositiepartijen Progressief Oegstgeest, D66 en Lokaal allemaal vrienden van de regio zijn....