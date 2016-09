Leidse kraakbelasting nu al op de helling

LEIDEN - Het bedrag dat Leidenaars betalen voor het afvoeren van grofvuil, dertig euro, wordt zeer waarschijnlijk in december al weer afgeschaft.

Door Sebastiaan van der Lubben - 16-9-2016, 16:24 (Update 16-9-2016, 16:24)

Na de SP denkt ook coalitiegenoot PvdA dat Leidenaars het bedrag liever op zak houden en daarom hun grofvuil op straat dumpen. Zo slinkt de meerderheid die in februari dit jaar de ’kraakbelasting’ invoerde.

Wethouder Paul Laudy (Beheer) kondigde donderdag in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een nieuw pakket maatregelen aan om de straten schoon te houden. Hij is ’ontevreden’ over...