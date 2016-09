Projectontwikkelaars aan de slag in groene strook

VOORSCHOTEN - Vijf projectontwikkelaars maken de komende weken een plan voor de bebouwing van het gebied Roosenhorst in de Duivenvoordecorridor.

Door Marieta Kroft - 16-9-2016, 16:29 (Update 16-9-2016, 16:29)

Ook brengen ze een bod uit om de grond aan te kopen. Het Voorschotense gemeentebestuur besluit op 8 november wie de winnaar is en het gebied mag ontwikkelen. De vijf zijn gekozen uit een totaal van twaalf die zich hadden gemeld, aldus B en W in een brief aan de raad.

De bebouwing van het gebied ten noorden van de Kniplaan (rondom de...