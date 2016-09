’Geen fusie Leidse regio’

foto hielco Kuipers Vanuit de lucht gezien is de Leidse regio - met hier de Voorschotense Krimwijk op de voorgrond en Leiden Zuidwest op de achtergrond - hard op weg een geheel te worden.

VOORSCHOTEN - Samenwerken op sommige gebieden is prima, maar fusie met de Leidse regio is voor Voorschoten onbespreekbaar.

Door Marieta Kroftm.kroft@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 16:40 (Update 16-9-2016, 16:40)

De zeven fracties in Voorschoten hechten er aan de Leidse regio alvast maar die duidelijkheid te geven, zo bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering.

Aan de orde was de toekomstvisie Leidse regio, die het afgelopen jaar onder leiding van Elco Brinkman is gemaakt. De conclusie uit dat rapport is dat Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten veel intensiever en niet-vrijblijvend moeten gaan samenwerken. De gemeenteraden mogen...