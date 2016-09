Stalker dacht dat hij voor ex moest vechten

DEN HAAG / LEIDEN - Half waanzinnig van liefdesverdriet stalkte de 35 jarige Terence V. zijn voormalige vriendin uit Voorschoten de eerste vier maanden van dit jaar op een angstaanjagende manier. Ook zou hij zijn ex op 25 mei hebben bedreigd en mishandeld en had hij vervolgens het contactverbod geschonden dat hem half april werd opgelegd. Donderdag eiste het OM voor de Haagse rechtbank 150 uur werkstraf tegen V. Daarnaast wil justitie een nieuw contactverbod en moet Terence verplicht worden behandeld. „De kans op recidive is groot”, aldus de officier.

