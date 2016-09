Naturalis werkt aan nationale bijenradar

Op 1 bij de bij: begraafplaats Groenesteeg. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Biodiversiteitscentrum Naturalis werkt aan een app die bijen en hommels herkent aan het patroon in hun vleugels, een ’bijenradar’. Dit als onderdeel van onderzoek naar aantallen en vestigingsgedrag van bestuivende insecten. Het biodiversiteitscentrum hoopt dat als de app klaar is, de Nederlandse bevolking wil meewerken om er foto’s mee te maken. Wanneer de app klaar is, is nog niet bekend.

Door Binnert Jan Glastra - 17-9-2016, 14:30 (Update 17-9-2016, 14:30)

In Leiden doet Naturalis samen met insecten-kenniscentrum EIS nu al veel bijenonderzoek. De stad is proefgebied voor onderzoekster Nieke Knoben...