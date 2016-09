Compact programma en een cocktail van onkruid

Foto Hielco Kuipers Pubquiz in het Rijksmuseum van Oudheden.

LEIDEN - Het is elk jaar weer een uitdaging voor de bezoekers van de Nacht van Kunst en Kennis: Hoe delen we de avond zo in dat we zo veel mogelijk zien en vooral zo weinig mogelijk missen? Dit jaar ging dat wat gemakkelijker dan tijdens de voorgaande vier edities. Het programma is compacter geworden en er is geïnvesteerd in kwaliteit. Evengoed waren er maar liefst 533 artiesten, verdeeld over 130 acts te bewonderen.

Door Diederik de Groot - 18-9-2016, 21:53 (Update 18-9-2016, 21:53)

De iets kleinere opzet lijkt zich uit te...