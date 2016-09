Sociëteit de Burcht verder met andere uitbater

LEIDEN - Sociëteit de Burcht houdt in de huidige vorm op te bestaan. Per 1 januari vertrekt uitbater John van der Steen omdat hij een grote huurachterstand heeft opgelopen. Pandeigenaar Johan Oudendal zoekt een nieuwe ondernemer die het roer omgooit in De Burcht.

Door Janneke Dijke - 20-9-2016, 7:00 (Update 20-9-2016, 7:00)

De huurachterstand zou meer dan 80.000 euro bedragen. Van der Steen en Oudendal willen het exacte bedrag niet noemen. Oudendal heeft de achterstand kwijtgescholden, onder de voorwaarde dat Van der Steen de zaak per 1 januari verlaat. ,,Ik had...